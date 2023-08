Greenpeace is een ramp voor het klimaat

De aanval op een van de meest rigide milieuclubs in de wereld – Greenpeace – is eindelijk ingezet. Greenpeace probeert bij het Europese Hof van Justitie kernenergie z’n groene status af te nemen. De internationale milieugroep RePlanet wil dat met alle macht voorkomen. En daar hebben ze gelijk in. Kernenergie is hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Net op tijd gaan de ogen open om te zien wat Greenpeace werkelijk is: een ramp voor het klimaat.