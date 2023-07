Trouwen in het begin van de zomer is mooi. Maar 50 jaar later zijn alle gasten senioren en allemaal op vakantie.

Onze alternatieve viering hielden we bij het Lauswolt Zomerconcert in Beetsterzwaag. Voor de 15e keer bezochten wij dit fantastische concert van het Noord Nederlands Orkest. Directeur Marc van Gulick zorgde voor een prachtige ontvangst en een persoonlijke tint. Bart Hekkert, Julianadorp