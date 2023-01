Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Schande dat energiebedrijven hun processen niet op orde hebben

Het prijsplafond zou consumenten zekerheid moeten bieden. Maar tot nu toe is het chaos bij de energiebedrijven. Klanten willen duidelijkheid over wat het prijsplafond voor hen gaat betekenen. Maar veel energiebedrijven zijn niet in staat alle veranderingen bijtijds door te voeren en consumenten goed te informeren.