Brief 2 ’Nederland onterecht beschuldigd’

Door de bezuinigingen die wij hebben ondergaan, waardoor wij er relatief er goed voorstaan, worden wij nu onterecht beschuldigd van vrekkigheid.

De EU begint steeds meer op het bordspel Monopoly te lijken, geld is papier, niets meer of minder. Wij gepensioneerden hebben al een tiental jaren 0,0 % indexering gekregen. Frankrijk is nog niet in staat zijn pensioenleeftijd te verhogen, en vervolgens stelt het land eisen, hoe hautain kun je zijn?

Elke dag opnieuw worden we geconfronteerd met nieuwe voorstellen van de EU, om moedeloos van te worden!

F. van Berkel,

Tilburg