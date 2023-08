’Hoge brandstofprijs door accijns en btw’

Er wordt veel geklaagd over de brandstofprijzen in Nederland en het feit dat stijgende prijzen aan de pomp per direct worden doorberekend en dalende prijzen met een enorme vertraging. Dat is inderdaad niet netjes. In bijvoorbeeld Duitsland variëren de prijzen zelfs de hele dag door, afhankelijk van hoe laat het is en hoe druk.

Maar laten we even niet vergeten wie hier de echte dief is: ’De staat der Nederlanden’. Een liter benzine bestaat voor 46% uit accijnzen en 17% uit btw, waarmee we bijna de hoogste prijzen ter wereld hebben. Maar 1 liter E10-benzine van €2,22 p/liter kost dus eigenlijk maar €0,84. Tel hierbij op €1,00 Accijns + €0,38 btw (= €2,22).

Laten we dus proberen niet alleen de Shells en BP’s de schuld te geven.

Misschien een goeie vraag straks voor in het KiesKompas: ’Willen wij het duurste land ter wereld zijn met energie?’

Dan mogen de politieke partijen hier hun mening over geven.

Rob de Jonge, Westervoort