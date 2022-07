Premium Het beste van De Telegraaf

Het nieuwsvirus kent geen vakantie

Door Kamran Ullah Kopieer naar clipboard

’Wat ga je doen?’, klinkt het verbaasd naast mij in de auto. We staan aan de Sloveense grens na een vakantie in Kroatië. Vanuit het ene EU-land willen we de andere lidstaat binnenrijden. We staan stil. De lange rij verraadt het: grenscontroles. Nu is Kroatië geen Schengenland, daarom is het juist goed dat de Slovenen een ieder controleren. Maar deze vakantie zijn we zelfs geconfronteerd met douaniers toen we vanuit Duitsland Oostenrijk binnenreden.