’NAVO dreigt steeds irrelevanter te worden’

’Autocratische landen, China voorop, dreigen het democratische Westen in te halen. Het gevaar is dat die alleenheerschappijen hun wil aan Europa kunnen opleggen: onze manier van leven en geld verdienen zijn dan niet langer veilig. Het belang van een sterke NAVO was sinds het einde van de Koude Oorlog dus nooit zo groot als nu. De NAVO, het bolwerk van Westerse democratieën, dreigt echter steeds irrelevanter te worden. Verzuurde Euro-Amerikaanse verhoudingen ondermijnen het bondgenootschap. Trump verklaarde de NAVO ‘achterhaald’. Legers van de Europese bondgenoten waren vaak ernstig verzwakt. Nederland en Duitsland voldoen nog steeds niet aan de afgesproken 2%-norm.