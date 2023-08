’Voor wangedrag is geen plaats meer’

Voetbal. Een mooiere bijzaak in het leven bestaat niet. Die mix van spanning, clubliefde, liederen, de geur van gemaaid gras, het knallen tegen die bal, het biertje met vrienden of het enthousiasme in de ogen van je kinderen. Dat gevoel in een stadion is niet met woorden te beschrijven.

Paul Depla, burgemeester van Breda.