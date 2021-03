’Daadkracht ontbreekt bij virusaanpak’

In tegenstelling tot bijv. landen als China en Singapore is men hier eerst gegevens gaan verzamelen en gaan zitten wachten tot het virus zich zou melden om te zien wat zou kunnen gebeuren. Vervolgens heeft dit rampzalige scenario zich herhaald in het najaar en lijkt het erop dat het zich nu voor de derde keer kan gaan ontrollen. Ook met het bestellen van vaccins en de toediening is het niet veel anders gesteld.

In Singapore, China, Australië en Nieuw Zeeland heeft men niet zitten wachten tot het virus zich onbeperkt kon verspreiden. Er zijn meteen maatregelen genomen die, samen met een strenge aanpak, de epidemie in relatief korte tijd onder controle heeft gebracht. Het maatschappelijke leven is daar nu min of meer genormaliseerd en de medische en economische schade is beperkt gebleven. Kortom het voorzorgsprincipe wordt vaak misbruikt, maar niet altijd.

Prof. Dr. Rob Meloen,

Niezijl (emiritus, Biomole-

culaire Herkenning, UU)