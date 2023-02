’Energiebeleid schandalig’

Tot mijn grote verbazing kreeg ik echter wel het advies van Greenchoice om mijn maandbedrag met zo’n 50% te verhogen. De reden hiervoor zit dus niet in de prijs voor stroom en gas, want die ligt vast. Maar wel in het verhogen van de BTW, de energiebelasting en de netwerkkosten. De ACM gaat onderzoek doen naar de prijzen die energieleveranciers aan ons berekenen. Misschien kunnen ze ook eens het werkelijk schandalige gedrag van onze overheid onder de loep nemen. Want in deze barre tijden de BTW en energiebelastingen dermate verhogen is natuurlijk buiten elke proportie.

Jan Pronk, Beverwijk.