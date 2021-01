De Kwestie: ’Goed voornemen kan op elke dag van het jaar’

Partijtje is wel voorstander van het hebben van goede voornemens: „Waarom niet? Kijk vooruit, want achterom kijken helpt je niet. Er is één heel groot voordeel met betrekking tot het afgelopen jaar: er is meer rust in onze samenleving gekomen. Het gehaast is eraf en de stress is verminderd. Vooral door het afstand houden, ontstaat er een soort van rust. Al dat overdreven gezoen is helemaal gestopt; een zegening. Wij hebben genoten van twee heerlijke wijnen. Lekker gegeten niets aan de hand. Doe gewoon alles met mate, dan komt het helemaal goed.”

Gertaafjevanderwiel hangt dezelfde filosofie aan: „Ik leef mijn leven zoals het komt en ga geen dingen doen die mijn geluk in de weg staan. En zoals het jaar 2020; dat komt gewoon op je pad. Probeer er het beste van te maken.” En zo zijn er meer. Kalava48: „Het leven is betrekkelijk; dat liet 2020 duidelijk zien. Neem genoegen met wat je hebt en geef om elkander. De rest komt vanzelf.”

Aan het vaste ’goedevoornemensmoment’ op 1 januari houden zich maar weinig mensen. Happy Hour meent: „Onzin die goede voornemens: ik ben ooit spontaan gestopt met roken op 5 december, spontaan gestopt met alcohol op 23 augustus en spontaan naar de sportschool gegaan op 1 maart.”

"Goede voornemens kan je altijd beginnen, maar nooit onder druk en alleen op jouw moment"

Klaas the Boss gaat nog een stapje verder: „Het maakt niets uit, mensen die alleen goede voornemens hebben op Nieuwjaarsdag liegen tegen zichzelf. 99% van deze voornemens loopt op niets uit. Wil je afvallen, de marathon gaan lopen, het goedmaken met je familie waar je ruzie mee hebt of een nieuw vriendinnetje, dan wacht je niet tot die datum maar onderneem je gelijk actie. Dus lieden: laat u niet gekmaken!”

Helemaal geen voornemens hebben werkt nog beter, zegt Gerardvantol: „Ik doe al twintig jaar niet aan goede voornemens. Dat werkt uitstekend. Geen gezeur van ’je houdt je niet aan je voornemens’. Stuk relaxter.” Veel voornemens sneuvelen toch al snel, erkent ook Daan van Almens: „Het lijkt positief, die goede voornemens aan het begin van een nieuw jaar, maar helaas sneuvelt 70% al in de eerste maand. Goede voornemens kan je altijd beginnen, maar nooit onder druk en alleen op jouw moment. Een goed 2021 gewenst.”

Standaard goede voornemens zijn aan Corky niet besteed: „Laten we het voor de verandering een keer over een andere boeg gooien: in plaats van de standaard ’ik stop met roken’ of ’ik ga 10 kilo afvallen’ zou ik meer de nadruk willen leggen op wat we zouden kunnen toevoegen aan onze leefomgeving. Kijk eens om je heen wat je voor een ander kunt betekenen, voor iemand die het momenteel zwaar heeft. De maatschappij mag wel weer eens een zetje in de goede richting krijgen. Vooruitgang hangt niet alleen af van de beleidsbepalers, grijp je kans om ook van toegevoegde waarde te zijn!”

En daar past een goed glas wijn altijd bij, zegt Teenentander: „Wijn is vandaag de dag buitengewoon belangrijk. Het is immers een aanzienlijk betere test om vast te stellen of je wel of niet corona hebt dan die wattenstaaf. Smaakt en ruikt de wijn fantastisch, dan is er niets met je aan de hand. Ruik en proef je niks, dan even naar de huisarts. Bijkomend voordeel van deze ultieme zelftest is dat je die thuis in de leunstoel kunt doen, net zo vaak als je wil. Proost...”