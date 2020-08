’PVV en FvD een kans geven’

Partijen als de VVD blijven PVV en FVD uitsluiten. Ze kregen tot nu toe gewoon geen kans. Kamp’s eigen verhaal over immigratie heeft in elk geval niets opgeleverd, behalve ons land laten volstromen door ongecontroleerde immigratie. Het lijkt me dan beter om PVV en FVD eens de kans te gunnen om hun partijprogramma wél waar te maken, wat de VVD in elk geval op het immigratiethema niet deed.

Paul Schermers,

Apeldoorn