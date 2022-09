’Jongeren en bakfietsouders gevaar op fietspad’

Vast staat dat ouderen meer verantwoording hebben en zich aan de snelheidsregels houden. Tegenwoordig worden ze van de weg afgereden door de jongere generatie (veel grafjes langs de weg) die het gaspendaal ingedrukt blijven houden. Op de fietspaden, die al veel te smal zijn, worden ze van de weggedrukt door wielrenners die schreeuwend voorbij willen, een fietsbel is niet meer verplicht, of de bakfietsgeneratie die zich gevaarlijk met een aantal kinderen voorin, snel door het verkeer heen wurmt. Erg onverantwoordelijk allemaal maar toch weer die ouderen die aangepakt moeten worden. Handhaving is er niet dus iedereen doet maar wat doch geen kinderen in een bakfiets svp.

Mevr.Brugman,

Lelystad