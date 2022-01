’CBR-plan spekt rijschool’

Rijschool A vraagt aan rijschool B om een kandidaat een uur te laten rijden en dat natuurlijk op kosten van de kandidaat. Prima, zegt rijschool B maar dan heb ik volgende week een kandidaat voor jou. We weten allemaal om wat voor rijscholen dit gaat want die leveren nu al niet de kwaliteit die nodig is. Het is zo alleen maar de klant op kosten jagen. Niemand meer laten afrijden bij rijscholen die slechte kandidaten afleveren. Dat zet zoden aan de dijk, de CBR-maatregel is alleen maar een extra verdienmodel voor die rijscholen.

Frans Verhoeven,

Vlaardingen