’Duitse tak TenneT niet verkopen’

Netbeheerder TenneT verzet zich niet tegen de verkoop van zijn Duitse tak aan de Duitse overheid, weet Peter de Quaack.

De Nederlandse overheid zou een enorme financiële klapper kunnen maken. Inderdaad eenmalig. Maar op lange termijn levert het behouden meer geld op. De Duitse overheid wil het netwerk overnemen omdat het meer controle wil over zijn eigen energiebeleid. Logisch voor Duitsland om zo te denken. Dom om te verkopen als Nederland.

Binnenkort vergadert de Tweede Kamer achter gesloten deuren over de voorgenomen verkoop van het staatsbedrijf. Een ondoorzichtige vergadering met weinig transparantie. Indien de Kamer overstag gaat dan rest slechts de vraag: kan de overheid dat geld niet gebruiken om net als Duitsland energiebedrijven in Nederland over te nemen? Zo krijgt Nederland zelf ook weer controle terug over het energiebeleid. Ik vrees dat onze zelfbenoemde volksvertegenwoordigers die laatste vraag niet aan het volk gaan beantwoorden.

Peter de Quaack, Vlissingen