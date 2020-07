’Vergoeding nodig voor thuiswerken’

Op de inderhaast ingerichte zolderkamer moet een airco anders is er niet te werken, daar brandt de hele dag licht, staan twee beeldschermen aan en moet de veel gebruikte telefoon geregeld worden opgeladen. Van de winter moet de kachel aan die normaal daar nooit aanstaat. Als de Arbowet op die werkplekken wordt losgelaten, haalt er geen een de eindstreep.

Thuiswerken zou de desbetreffende organisaties veel geld kunnen besparen aan de exploitatie van dure kantoren, maar ’werken’ is meer dan een product afleveren en heeft ook een grote sociale component die met videovergaderen niet wordt gecompenseerd.

Dat de reiskosten zijn weggevallen betekent vooral dat de werkgevers die besparen. Daar moest al privégeld bij, want van de 19 cent per kilometer is geen auto te bekostigen.

Vakorganisaties, verzekeraars, banken etc. moeten zich nog maar eens goed beraden wat de werkelijke prijs is van thuiswerken. Laten we om te beginnen zo lang als het duurt daarvoor een redelijke kostenvergoeding geven.

Joseph August