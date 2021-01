Uitslag Stelling: ’Britse ellende voorkomen’

Met name het winkelbeleid is volgens veel deelnemers niet optimaal. „Zorg dat er minder mensen in de supermarkt mogen, want daar is het veel te druk nu”, luidt een reactie. En: „Alleen de supermarkt en apotheek nog openhouden.” Sommigen gaan nog verder: „Maximaal twee keer per week boodschappen doen, Kruidvat en slijterijen dicht en een avondklok invoeren.”

De helft van de stemmers pleit voor zo’n avondklok. „Dit zou het proberen waard zijn. Alle beetjes helpen”, zegt één van hen. Deze groep denkt dat dit een effectief middel kan zijn om thuisbezoek te verminderen. „Een avondklok is in het buitenland effectief gebleken.” Tegenstemmers zien dit anders: „Het voegt niks toe. Ga eerst maar eens de bezoek- en samenscholingsbeperkingen handhaven! Het is overal te druk.” En dat los je met een avondklok niet op: „Door al die drukte gaat het virus overdag veel sneller rond dan ’s avonds”, weet iemand. „Beter zou zijn om parken en andere openbare ruimtes dicht te gooien”, wordt er geopperd. Het afsluiten van drukke recreatiegebieden zou volgens veel stemmers goed zijn om te voorkomen dat mensen in het weekend massaal aan de wandel gaan. Niet iedereen ziet dit zitten: „Zeg nou eerlijk, zou jij het volhouden en binnenblijven als je 10 hoog woont en het is lekker weer? Gun iedereen een wandeling. Men is buiten, een omgeving waar je minder besmet kan raken. Nog meer beperkingen geeft minder draagvlak en meer weerstand.”

Een andere tegenstander van hardere maatregelen gaat hierop door: „Kennelijk heeft de lockdown niet het gewenste effect. Niet veel betere coronacijfers, wel een in elkaar stortende economie, overwerkte pakketbezorgers en vooral veel eenzaamheid.” Met name de psychische schade van de nog langer durende lockdown wordt door deze groep veelal aangevoerd. „Denk bijvoorbeeld eens aan alle grootouders die met kleinkinderen zitten opgezadeld, achter de laptop les moeten geven en aan het eind van hun Latijn zijn. Dit kan niet langer duren”, aldus een verontruste deelnemer. Basisscholen moet dan ook zo snel mogelijk weer open, stelt 49 procent. Een bijna even groot deel (41 procent) zou dit onverstandig vinden, vooral nu het virus muteert. „Eerst de onderzoeken afwachten over de Britse variant met betrekking tot de besmettelijkheid van kinderen voordat men de scholen opent.”

Velen vrezen dat als we niet uitkijken met deze ’coronamutant’, we straks Britse toestanden in Nederland krijgen waarbij ziekenhuizen overvol raken. De reisbeperkingen zouden daarom veel strenger moeten. „Je mag alleen reizen met een dringende reden luidt het advies. Gezien dat voor elke persoon kan verschillen zou Den Haag moeten aangeven welke ’dringende redenen’ dit precies zijn en daarop handhaven”, vindt een stellingdeelnemer. Driekwart zou het geruststellend vinden als het luchtverkeer in Europa zoveel mogelijk wordt gestaakt om de Britse variant in ieder geval zo veel mogelijk buiten de deur te houden. „Belachelijk dat er nu nog gevlogen wordt op Engeland!”