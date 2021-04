’Apartheid met Covidregels’

Dit wordt ook gecontroleerd op straffe van 435 euro boete. Indien je met het vliegtuig uit het buitenland komt heb je al tenminste een PCR-test gehad en die moet negatief zijn want anders kom je het vliegtuig niet eens in. Tegelijkertijd steunt het kabinet met een miljard euro honderden evenementen waarbij een minder betrouwbare sneltest voldoende is om deel te nemen. Incubatietijd geldt duidelijk niet voor deze bezoekers met instemming van het kabinet, RIVM en GGD. Dit is ’apartheid’ in Nederland.

J.W. Duit