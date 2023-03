Premium Het beste van De Telegraaf

Sobere paus vraagt offers van kardinalen

Door Maarten van Aalderen

Als de eersten de laatsten zullen zijn, zoals Jezus in het Evangelie predikt, dan zou het niet best zijn gesteld met de kardinalen. In hun prachtige pakken wonen verscheidene van hen in grote panden die toebehoren aan het Vaticaan. Dat geldt voor de kardinalen die deel uitmaken van de Romeinse Curie, het pauselijke bestuursapparaat, maar ook voor kardinalen in andere Europese steden, waar het Vaticaan eveneens luxueuze panden bezit.