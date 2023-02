’Laat China ’neutraal’ blijven’

Want de CIA had het ook bij het rechte eind toen het beweerde dat Rusland Oekraïne zou binnenvallen. Feitelijk steunt China Rusland al door zo’n 60% aan toegenomen olie-import uit Rusland en de levering van microchips. Mochten daar wapens bovenop komen dan ontaardt deze oorlog ook nog eens in een totale handelsoorlog. Gevolg: nog grotere tekorten aan producten en hogere prijzen. Want het zal tussen het Westen en China sancties regenen wat een weerslag op de economie zal hebben. Laten we hopen dat China ’neutraal’ blijft.

Bas Overmars,

Amsterdam