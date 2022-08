Dubbele gevoelens in rustig maffia-gebied

Buitenland

Verdachte (24) verrast dat Salman Rushdie na steekincident nog leeft

De man die vastzit voor het neersteken van schrijver Salman Rushdie, had niet verwacht dat zijn slachtoffer het zou overleven. In een interview met de Amerikaanse krant New York Post vertelt hij vanuit de gevangenis „verrast” te zijn over Rushdies toestand.