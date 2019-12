’Slechts één auto per gezin’

Opnieuw een enorme toename van het aantal auto’s- en files in ons land (Tel. 28/12). Dat dit niet zo kan doorgaan, beseffen we allemaal. Om de klimaatdoelen te halen, zal er veel meer moeten gebeuren dan die belachelijke vermindering (minder dan 1%) van de CO2-uitstoot door de 100 km/uur maatregel op alle wegen.

Echte winst behalen we door in dit ’overvolle piepkleine landje’ te besluiten, om nog maar één auto per gezin toe te staan. Gewoon het openbaar vervoer verder stimuleren en hoe men op de ’werkplek’ komt, mag toch niet het probleem van de overheid zijn? Het zal echter tegen het zere been zijn van o.a. de tweeverdieners én de politiek.

Bert Hoogendoorn,

Woerden