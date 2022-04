. Wie schetst mijn verbazing? De laatste schoenen die ik daar had gekocht waren al na drie maanden echt helemaal aan gort. Toen ik dit later bij Schouten Schoenen ter sprake bracht, zeiden ze: Laat ze maar achter, dan gaan we dit allemaal eens even intern bespreken op ons gemakkie. Enige dagen later werd ik opgebeld. Ik mocht nieuwe schoenen uitzoeken zonder te betalen. Zodoende ging ik met nieuwe schoenen van maar liefst 229,95 euro de deur uit, zonder dat ik daarvoor hoefde te betalen. Heel veel dank, vooral aan Debby Schouten.

Krijn Schoonderwoerd, Leiden