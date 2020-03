Wie dezer dagen over de redactie loopt, ziet een zee van lege bureaus en stoelen. Het is een oase van rust, waarvan je toch ongedurig wordt. Op de werkvloer hoort immers het vertrouwde geroezemoes te zijn van een legertje ijverige journalisten. Waarbij dan soms het urgente gepiep van een persalarm over de verdieping schalt uit tientallen mobieltjes.