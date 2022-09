’Overheid te laks in aanpak energiecrisis’

Megawinsten voor energieleveranciers. Zo maakt Engie een miljardenwinst in het eerste halfjaar. De burger moet echter bloeden vanwege de abnormaal hoge kosten. En de overheid geeft nog geen doekje voor het bloeden. Daadkrachtig optreden is nu gewenst maar de lakse houding voorspelt niet veel goeds. Een eenvoudige oplossing is om de gasprijs te nemen die aan het begin van de crisis gold en deze de burger en ondernemer in rekening te brengen. Deze wordt door de leverancier in rekening gebracht. Mochten de leveranciers tekort komen dan kunnen zij hun declaraties in Den Haag neerleggen. De stress met armoede daaraan gekoppeld en bedrijfssluitingen zullen vervallen en de megawinsten van de leveranciers worden teruggebracht. Zoals de regering nu acteert is werkelijk beschamend en harteloos.

André Leijten, Marknesse