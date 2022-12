’Overheid werkt ons in de schulden’

Toch wrang dat juist veel mensen in de schulden komen door overheidsbeleid. Energie, autorijden en wonen is peperduur vanwege allerlei klimaatbelastingen. Daarnaast drijven incassobureaus met woekerboetes zoals het CJIB mensen steeds verder in de problemen.

Daarnaast wordt door overheidsbeleid sparen bestraft door lage rentes en worden mensen juist gestimuleerd geld uit te geven omdat dat goed is voor de economie. We worden gedwongen om schulden te maken om ons huis te verduurzamen. We zullen schulden moeten maken om onze oude benzineauto in te ruilen voor een elektrisch exemplaar of we betalen ons scheel aan belastingen.

Het is overheidsbeleid om cashgeld uit de samenleving te verbannen terwijl bewezen is dat mensen met geld in de portemonnee een beter overzicht hebben en kritischer zijn met uitgeven.

Kortom. Als de overheid zich zorgen maakt over schulden moeten ze eerst maar eens de hand in eigen boezem steken.

B. van Dam