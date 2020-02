Brief 1: ’Koolmees is uit op pensioen zonder zekerheid’

Eindelijk laat Wouter Koolmees het achterste van zijn tong zien: hij is bereid de rekenrente aan te passen wanneer de bonden genoegen nemen met een onzeker pensioen. Dat laatste is precies waar hij op uit was.

Wanneer rekening wordt gehouden met de werkelijke rendementen dan zijn er eigenlijk nauwelijks problemen voor de pensioenfondsen. Maar desondanks houdt Koolmees de fondsen in een wurggreep met een onrealistische rekenrente om zo de indruk te wekken dat er veel mis is.

En om dan nu de rekenrente aan te passen heeft geen ander doel dan de bonden te verleiden akkoord te gaan met een pensioenstelsel dat geen enkele zekerheid meer geeft: je betaalt en zie maar wat je er voor krijgt.

Werkgevers zijn zo verlost van een hoofdpijndossier en de werknemer verzekerd van een onzekere financiële toekomst. Nou, dat kunnen verzekeraars dan weer fijn voor je oplossen middels een mooi geprijsde individuele polis.

Pieter van den Brink, Wijk bij Duurstede

