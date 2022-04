Uitslag Stelling: Liever geen helm op de fiets

Een reactie van een tegenstander: „Laten ze eerst die asociale automobilisten aanpakken, die rakelings langs fietsers rijden”. Een voorstander van een helmplicht vindt dat je bij de jonge kinderen moet beginnen, zodat die gewend raken aan een helm. „De oude garde gaat het toch niet doen.” Een stemmer vindt een helm om heel praktische reden vervelend: „Ik ben postbode en als het regent wil ik een capuchon opdoen.”

Een respondent denkt dat helmen helemaal niet nodig zijn als jongeren en ouderen zich houden aan de volgende regels: „De jeugd is veilig als ze geen oortjes in hebben en nog wat extra verkeerslesjes neemt. En ouderen kunnen ook best zonder helm fietsen als ze een goede conditie en overzicht hebben. Maar ook hier geldt: houd je aan de verkeersregels en niet met z’n tweeën naast elkaar blijven fietsen op een smal fietspad.”

De meeste respondenten zijn ook tegenstander van een helm voor alleen e-bike rijders. De helft vindt fietsen op een elektrische fiets gevaarlijker dan rijden op een rijwiel zonder elektrische hulpmotor. De andere helft vindt juist van niet. Een stemmer vindt dat we beter kunnen kijken naar snelheid, in plaats van naar de aandrijving van de fiets: „Racefietsers snappen het tenminste. Die hebben een helm op, omdat ze weten dat ze harder gaan dan 20 kilometer per uur.”

Van de groepen e-bikerijders vindt een meerderheid van de stemmers de jongere groep van 12 tot 17 jaar gevaarlijker dan de ouderen van boven de 55. Een reactie: „Jongeren fietsen gevaarlijk omdat ze vooral bezig zijn met de smartphone. Ouderen vanwege hun lichamelijke en geestelijke situatie. Zij zouden vanaf hun 60e iedere vijf jaar gekeurd moeten worden voor auto, scooter, e-bike en gewone fiets, zodat ze veilig de weg op kunnen blijven gaan.”

Fietspaden, met name in de steden, zijn op het moment overbevolkt door gewone fietsers en elektrische fietsers. De suggestie de elektrische rijders te verbannen naar de rijbaan, wijst het overgrote deel van de stemmers van de hand. Een respondent die er niet aan moet denken, is er erg uitgesproken over: „Op de rijbaan, veel te gevaarlijk. Dat kan echt niet!”

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid adviseert 60-plussers een helm te dragen op de fiets. Dat vindt slechts een derde een goed idee. Door dit advies is maar een klein deel van de stemmers zelf geneigd een helm te gaan dragen.”

Hoewel een meerderheid tegen het dragen van de fietshelm is, is een groot deel van hen wel voorstander van de helmplicht voor scooterrijders die waarschijnlijk in juli 2023 wordt ingevoerd. Een stemmer vindt het raar: „Als scooterrijder in Amsterdam moet ik een helm op terwijl ik steeds word ingehaald door e-bikers zonder helm.”

Ondanks het grote aantal voorstanders van de helmplicht voor scooters, denkt bijna niemand van de respondenten dat de helmplicht goed gehandhaafd gaat worden. „Het zal wel net zo slecht gaan als met door rood rijden en fietsen door een winkelstraat. Tenzij Bromsnor bij een school gaat staan. Dan is zijn boekje snel vol.”