’Regering heeft verkeerde prioriteiten’

Terwijl de Nederlandse natuur er prachtig bij ligt, gaan wij bij stijgende rente met enorme bedragen geleend geld onze cruciale boeren uitkopen.

Nederland heeft zoveel grotere problemen dan ons lokale stikstofprobleem met diversiteit in de natuur, dat op wereldschaal niets voorstelt, dat het eerder op een afleidingsmanoeuvre dan op zinvol beleid lijkt.

Onze economie is aan het instorten, de voedselprijzen stijgen, er is meer honger in de wereld en de globalisering is op zijn retour. Wij hebben onze boeren hard nodig. Nederland zal meer zelfredzaam moeten worden, maar de regering voert beleid wat ons juist verzwakt.

Een miljoen gezinnen komen niet of nauwelijks meer rond en dat aantal wordt snel groter. Dat is het urgente probleem waar het elke dag opnieuw over zou moeten gaan. Onze politici staan op een niet-globalistische uitzondering na mijlenver af van de sores in onze samenleving. Afgezien van het verplichte nummertje ’we voelen de pijn allemaal’ lijkt er bijzonder weinig empathie te bestaan voor de gezinnen en boeren.

André van Rossum,

Doesburg