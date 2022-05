De Kwestie: Transgenderwet De Kwestie: Moet je zelf je geslacht kunnen kiezen?

Ⓒ ILLUSTRATIE: MARIUS STEENBERGEN

Als het parlement akkoord gaat met de vereenvoudigde Transgenderwet, kan iedere Nederlander op eigen houtje haar of zijn geslacht in de geboorteakte bij de burgerlijke stand wijzigen, ongeacht de lichamelijke situatie. Een verklaring van de dokter of psycholoog is dan niet meer nodig. Bedoeling is dat ook de leeftijdsgrens van 16 jaar vervalt.