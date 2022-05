’Banenmarkt helemaal vastgelopen’

In veel sectoren zit men te springen om arbeidskrachten. Echter, in het afgelopen decennium heeft het bedrijfsleven zich door Den Haag wijs laten maken dat één telefoontje naar een uitzendbureau voldoende was.

Goed personeel krijg je niet zomaar. Daar moet je in investeren en goed voor zorgen wil je je werknemers vasthouden.

‘Flexwerk leidt tot vast werk’ beweerde toenmalig minister Asscher. Zeker, en de maan bestaat uit Franse kaas. Veel mensen zijn, na afgewerkt en gedumpt te zijn hun heil elders gaan zoeken, maar dan ben je ze ook echt kwijt.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek beweert dat Nederlanders koplopers parttime werken zijn.

Maar in veel sectoren zoals de schoonmaak en de zorg willen mensen vaak meer uren werken maar die wil de werkgever niet bieden. Ten eerste moet het loon omhoog. Maar ho, ho. Dat was niet wat men in gedachten had toen men ‘meer marktwerking’ riep. Bovendien is zekerheid en een vast contract haast nog belangrijker voor mensen dan een goed loon.

Er is voldoende arbeidspotentieel. Je moet gewoon minder kieskeurig zijn en meer in mensen willen investeren.

Dante Renzulli,

Groningen